Hazine ve Maliye Bakanlığı: Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam etmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan belediyelerin vergi gelir paylarına ilişkin açıklama
22.01.2021 - 14:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı,
761845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761845.aspx
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