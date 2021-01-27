Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetiminin piyasa dostu söylem ve uygulamaları, yabancı yatırımcıların geri dönüşü, TL'de azalan oynaklık ve küresel düşük faiz ortamı bu öngörüyü destekliyor. Gedik Yatırımın raporunda "BİST 100 endeksine ilişkin hedefimizi 1.750 puan seviyesine yükseltiyoruz. Azalan riskler ve beklenenden daha iyi devam eden şirket performansları sebebiyle hedefimizi yükselttik" denildi. Deniz Yatırım tarafından paylaşılan raporda da "Oyun değiştirici ciddi bir faktör belirmedikçe, hisse senetlerine ilginin yerel ve global bazda 2021'de de sürmesi beklentisindeyiz. BİST 100 endeksi için 12 ay vadede hedef fiyat seviyesini 1.900 puan olarak belirliyoruz" ifadelerine yer verildi.