Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altının önceki kapanış fiyatı 437,11 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,17 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor.

ALTININ ONS FİYATI ALIŞ:1.847,54

ALTININ ONS FİYATI SATIŞ: 1.847,94

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 437,26 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 437,35 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 712,00 TL

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 723,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.834,00 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.871,00 TL

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ:399,60

22 AYAR BİLEZİK SATIŞ: 401,30