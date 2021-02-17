Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya’nın Buzau kentinde düzenlenen ihaleyi kazanan TEMSA, dört adet Avenue Electron’u 2021 yılının sonuna kadar şehre teslim edecek. Bu satış işlemiyle birlikte ilk defa 12 metrelik bir elektrikli otobüs Türkiye’den yurt dışına ihraç edilmiş olacak.

2021 yılı içinde Romanya’nın Buzau kentinde yollara çıkacak Avenue Electron, 35 koltuklu ve 90 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Tam şarjla 230 kilometrelik bir mesafeyi katedebilen araçta aynı zamanda hızlı şarj özelliği de mevcut. Bu sayede dokuz dakikalık bir şarjla 90 kilometre gidebiliyor. Bu da Avenue Electron’u özellikle şehir içi taşımacılıkta avantajlı kılıyor. Avenue Electron’da ortaya konulan bir yenilik de tek pedallı sürüş sistemi. Gaz ve fren pedalları yerinde bu araçta sadece gaz pedalı bulunuyor. Bataryaya bağlı bu pedal hem aracın hızlanmasını hem de pedaldan ayağınızı çektiğinizde aracın yavaşlamasını hatta durmasını sağlıyor.