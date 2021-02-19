Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyanın 'koronavirüs' adlı düşmanla savaşını en az yara ile atlatan, özel sektörünü güçlendiren, istihdam piyasasını desteklerle ayakta tutan Türkiye'nin ekonomik adımları, bütün dünyadan takdir topluyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin 2021 büyümesinin yüzde 5'i aşacağına dair tahminini paylaşan Uluslararası Para Fonunun (IMF) Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ve IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson, gelecek döneme ilişkin görüşlerini de dile getirdi. McGettigan, ekonomi politikasındaki son değişikliğin zamanında yapıldığını ve memnuniyetle karşılandığını belirtirken "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması ve hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki yatırımcılarda güvenin artırılması için hayati önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'de devlet desteklerinin de etkisiyle 3 ve 4. çeyreklerde güçlü toparlanma geldiğini, Türkiye'nin yılı pozitif büyümeyle kapatacağını beklediklerini söyleyen McGettigan "Sıkı para ve maliye politikasını memnuniyetle karşılıyoruz. Dolarizasyonun azalması, enflasyonla mücadelede kararlılık, risk primi düşüşü gibi etkenler çok önemli. Türkiye bu yıldan itibaren güçlü büyüme ivmesini sürdürecek" dedi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU ARTIRILMALI

Salgınla mücadeleden en az hasarla çıkan ülkelerden olan Türkiye'nin notunun artması bekleniyor. İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmesinde politikalar ve büyüme performanslarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükselttiğini hatırlatan Abarca "Şu anki durum ve görünüm, bir yıl öncesine göre çok farklı. Bu bağlamda kredi kuruluşları Türkiye için daha olumlu bir derecelendirme düşünmeli, Fitch'in değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu artırması gerekir" dedi. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash de Fitch'in kredi notunda değişikliği gitmese de görünümü durağana yükseltebileceğini ifade ediyor. Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

MERKEZ, ENFLASYON DÜŞÜNCEYE KADAR İŞİ 'SIKI' TUTACAK

Merkez Bankası, yılın ikinci toplantısında da faiz oranını değiştirmedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklendiği gibi yüzde 17'de bıraktı. Banka son olarak aralık toplantısında faizi 2 puan artırmıştı. Merkez Bankası açıklamasında, 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşuncaya kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğini ifade etti. Açıklamada kredi büyümesinin hızının yavaşlamaya başladığı, enflasyondaki maliyet unsurlarının kademeli zayıflamasının beklendiği ifade edildi ve gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği vurgulandı.

'DÖVİZ YÜKSELİR Mİ' BEKLENTİSİ KIRILDI, TL'YE GEÇİ ARTTI

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, Merkez Bankasının (MB), enflasyonun kırıldığını görünceye kadar sıkı para politikasını sürdüreceğine inandıklarını söyledi. Enflasyonla mücadelede MB'nin bankacılık sektörüne rehberlik ettiğini söyleyen Leblebici "Enflasyon, bankacılığın önündeki en büyük engel. Merkez Bankasının enflasyonun kırıldığını görene kadar sıkı para politikasını sürdüreceğine inanıyor, fiyatlandırmamızı da buna göre yapıyoruz" dedi. Dolarda yükseliş beklemediklerini söyleyen Leblebici "Geçen yıl görülen 8,50 TL seviyesi normalin üzerindeydi. Benzer yükseliş beklemiyoruz. Kur 3 aydır düşüyor. Vatandaş dolar almıyor, bozdurup TL'ye geçmeye başladı" dedi.