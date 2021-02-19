Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından salgından olumsuz etkilenen işletmeleri ilgilendiren bir paylaşım yaptı. Pekcan paylaşımda, ”Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir” açıklamasında bulundu.
Bakan Pekcan duyurdu: Ciro kaybı desteği başvuru sürecini başlattık
19.02.2021 - 16:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : ciro kaybı desteği başvuru,Ruhsar Pekcan,
768898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/768898.aspx
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