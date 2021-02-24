Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye optik pazarı pandemiden olumsuz etkilense de bölgesel anlamda üretim üssü olmaya aday. Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, önümüzdeki beş yıllık süreçte doğru adımların atılmasıyla önemli bir oyuncu olacağını söyledi. Aydın, Türkiye gözlük pazarının dünya ile kıyaslandığında oldukça küçük bir yere sahip olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: Güneş gözlüğü ve optik dâhil toplamda 5 milyar liralık bir büyüklük söz konusu. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, Almanya’daki pazar büyüklüğü Türkiye’nin yaklaşık 10 katı, İngiltere’de ise sekiz katı büyüklükte. İtalya ve İspanya nüfusu Türkiye nüfusundan daha düşük olmasına rağmen Türkiye pazar büyüklüğünün yaklaşık dört katı bir büyüklükleri bulunuyor. Polonya nüfusu Türkiye’nin yarısı olmasına rağmen pazar büyüklüğü Türkiye ile aynı. Dolayısı ile sektör büyük bir potansiyel barındırıyor."

GÖZLÜK KULLANMAKTAN KAÇINIYORUZ

Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 15-20’sinin gözlük kullandığını, bu oranın Almanya’da yüzde 63,5, İngiltere de yüzde 59, İtalya’da yüzde 51,5, İspanya’da yüzde 55, Polonya’da ise yüzde 53 olduğunu belirten Aydın, “Ama bu Türkiye nüfusunun gözlerinin sağlam olduğu anlamına gelmiyor” dedi.

Türkiye’de büyükşehirler dışında göz sağlığı hizmetine ulaşımın zorluklarına değinen Aydın, şu bilgileri verdi: Türkiye’de yaklaşık 7 bin tane optik mağazası var. Bunların yüzde 85’i bireysel optikçiler yüzde 15’i ise zincir mağazalar. Zincir mağaza sayısının yüksek ve regülasyonların çok daha esnek olduğu Almanya’da 11.600, İtalya’da 10.000, İngiltere’de 8.000 İspanya’da ise 9.700 optikçi bulunuyor. Avupa'da müşteriler, dijital kanallardan randevu alıp, bir optik mağazasına giderek göz muayenesi olabiliyor. Optik ve lensin online satışının yasak olduğu tek ülke ise Türkiye. Yarının yetişkinlerinin alışveriş deneyimleri bizimkinden çok farklı olacak. Dijitalleşme öyle bir ivme kazandı ki, gelecekte insanlar oturdukları yerden göz muayenesi olabilecek. Bu alandaki düzenlemelerin Türkiye’de de sektörün önünü çok açacağına inanıyoruz.

Regülasyonlar yapılmadığı için turizm fırsatını da kaçırdıklarını dile getiren Aydın, “Türkiye’ye gelen turistler iyi bir alıcı. Optik mağazalarda reçete üretimi olmadığı için yabancılar doktora gitmek zorunda” diye konuştu.

ALIMLARIN YARISI TÜRKİYE'DEN

Atasun Optik’in, GrandVision’un 44 ülkedeki faaliyetlerinin bir parçası olarak Türkiye pazarına 2007 yılında adım attığını anlatan Aydın, “Türkiye’de 60 ilde 286 mağaza ile 50’ye yakın dünyaca ünlü markayı ve 2.000’e yakın modeli tüketicilere sunuyoruz. Ürünlerimizin yüzde 50’sini ise Türkiye’deki üreticilerden alıyoruz. Pandemide yaşanan tedarik sorunları Türkiye’ye ilgiyi artırdı. Türkiye, Avrupa’ya yakınlığı, gelişmiş altyapısı ve insan kaynağı gücü ile büyük bir avantaja sahip. Doğru adımları atarsak önümüzdeki beş yılda Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde üretim merkezi olabiliriz” ifadelerini kullandı.

200’den fazla mağaza açacak

Atasun Optik olarak 2020 yılı boyunca yüzde 30’u dijital dönüşüme olmak üzere toplam 20 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Aydın, “Pandemi döneminde 22 yeni mağaza açtık. Web sitemiz üzerinden güneş gözlüğü satışında yüzde 139 gibi bir büyüme oranı yakaladık. 2021 yılında 35 milyon TL’lik yatırımla 30 yeni mağaza ve 100 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. 2023 hedeflerimiz arasında ise 286 olan mağaza sayımızı 500 mağazaya çıkarmak ve ciromuzu iki katına çıkarmak var” diye konuştu.