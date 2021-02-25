Bakan Elvan: "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak"
Bakan Elvan: 'Ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik
25.02.2021 - 08:34 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 08:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Elvan: "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik."
Etiketler : bakan elvan,ekonomik reform çalışması,ekonomi,
770261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/770261.aspx
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