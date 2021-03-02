Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin millî gelir verilerini açıkladı. Buna göre salgının etkili olduğu yılda Türkiye yüzde 1,8 büyüdü. Son çeyrek büyümesi ise yüzde 5,9 gerçekleşti. Bu arada Türkiye, G-20 ülkeleri arasında Çin ile birlikte büyüyen iki ülkeden biri oldu. Büyümenin lokomotifi ise sanayi ve vatandaşın tüketim harcamaları oldu. Özellikle yatırımlar tarafındaki artış dikkat çekti. Makine ve teçhizat yatırımlarında, 2020'nin son üç aylık döneminde 38 çeyreğin zirvesi görüldü. Burada 2020 büyümesi yüzde 21'i aştı. Böylece "hormonlu değil reel büyüme" gerçekleşmiş oldu. Hane halkı tüketim kaleminin detaylarına bakıldığında da; dayanıklı mallarda son çeyrekte hızlı büyüme (yüzde 42,3) kaydedildi. Bu tüketim eğilimi, sanayi üretimini destekledi. Sektörel bazda bakıldığında ise; 2020'de tarım sektörü yüzde 4,8, sanayi yüzde 2 büyüme kaydetti. İnşaat sektörü yıllık yüzde 3,5 daralırken salgından en çok etkilenen hizmetler sektöründe küçülme yüzde 4,3'ü buldu. 2020 yılında kişi başına GSYH, 8.599 dolar olarak hesaplandı. Dolar bazında kişi başına millî gelir, 2019'a göre yaklaşık 610 dolar azaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. Bu yıl temel önceliğimiz fiyat istikrarı. Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının önünü açacak” dedi.

İŞ DÜNYASI MUTLU

Büyüme rakamları iş dünyasını da memnun ederek umutlandırdı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışacağız. Kapalı iş yerlerinin açılmasına yönelik müjdeler, iş dünyasının umutlarını artıracak” ifadesini kullandı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. İhracatın ülkemizin güvencesi olduğunun bilinciyle, kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. DEİK Başkanı Nail Olpak, “Salgına rağmen sanayide yükselen potansiyelimizin, yerli üretim gücümüzün ve sürece hızla adapte olma kabiliyetimizin önemini bir defa daha gördük” diye konuştu. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “Takdire şayan bir performans gösterdik. İhracata yönelik imalat üretimine mutlaka ağırlık vermeliyiz” ifadelerini kullandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Büyümede lokomotif, imalat sanayii oldu. Covid-19 yılında, ekonomisi de diri çıkan ülke olmak ne kolay ne de azımsanacak bir başarıdır. İmalat sanayi ürünlerine bütün dünyada artan talebi Türk iş dünyası iyi değerlendirdi” dedi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da şunları söyledi: Sanayinin bu başarısını sürdürülebilir kılmamız zorunluluktur. Rekabet gücünü artırmak, yeni yatırımların önünü açmak adına; finans, maliye, hukuk, vergi politikaları olmak üzere yapısal destekler temel argümanımız olmalı.