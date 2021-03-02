Spot piyasada 2 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 644,13 lira, satış fiyatı 660,32 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 402,31 lira ,satış fiyatı 402,91 liradan işlem görüyor.
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Spot piyasada 2 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 644,13 lira, satış fiyatı 660,32 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 402,31 lira ,satış fiyatı 402,91 liradan işlem görüyor.
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