Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki şirketler geçtiğimiz yıl, 2019’a göre kârlılıkta yüzde 36, ciroda yüzde 12, aktif büyüklükte yüzde 19 artış yaşarken özellikle altın madenciliğinde önümüzdeki yıllarda önemli yatırımlara imza atılacak. TMSF kayyumluğunda yönetilen şirket sayısının 796 olduğunu ifade eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bunların 640 tanesinin aktif olduğunu, bu şirketlerdeki istihdam sayısının ise 40 bin 61’e ulaştığı bilgisini verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF’ye devredilen şirketleri ‘milletin emaneti’ olarak gördüklerinin altını çizen Gülal, basiretli tüccar mantığıyla bu şirketlere 4,5 yıldır vaziyet ettiklerini söyledi. Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Muhiddin Gülal, “42,5 milyar TL aktif büyüklükle devraldığımız bu yapı 70,1 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı ve biz burada yüzde 65 büyüme yakaladık. 18 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğü yüzde 61 artışla 29,1 milyar lira seviyesine ulaştı” dedi. 2020’yi 3,4 milyar TL kâr, 37,2 milyar TL ciro ile kapattıklarını ifade eden Gülal, TMSF’nin yönettiği şirketlere devralınan dönemden bu yana 2-2,5 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını, 5.100 ilave istihdam sağladıklarını anlattı.

KASASINDA 6,5 MİLYAR TL VAR

TMSF bünyesindeki Koza, Erciyes, Aydınlı gibi büyük gruplardaki son durumu anlatan Gülal, 150 milyon liralık yatırım yaptıkları Sürat Kargo’nun 2020’de tarihinde ilk defa kâr açıkladığını, pandemiden etkilenen Aydınlı Grubu hariç şirketlerin hepsinin 2020’de ortalama yüzde 20 büyüdüğünü kaydetti.

Gülal,devraldıklarında kasasında 1 milyar lira nakit bulunan Koza Altın’da bu rakamın 6,5 milyar liraya çıktığını dile getirdi. Türkiye’de çıkarılan altın madeninde üçte birlik paya sahip olduklarını vurgulayan Gülal, devralındığı dönemden bu yana aktif büyüklüğü yüzde 218, kârlılığı yüzde 358, istihdamı ise yüzde 88 artan Koza Altın’ın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artışla 1,8 milyar lira net kâr elde ettiğini ve 2020’de 8,3 ton altın üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

AĞRI’DA 1.000 KİŞİYE İSTİHDAM

Gülal, yılda 15 milyon ton altın üretmeyi hedefleyen Koza Altın’ın Ağrı Diyadin’e bağlı Mollakara’da bulduğu altın rezervine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Ülke genelinde 38 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Ağrı’da tesis kurmayı gerektirecek ve buna değecek iyi bir rezerv söz konusu. Mayıs sonu ya da haziran itibarıyla tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2022 içerisinde oradan altın çıkarmayı hayal ediyoruz. Hemen hemen 1.000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız Ağrı’da. Ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya’dan bir enstitüden rapor bekliyoruz.

26 BANKADAN 23,2 MİLYAR DOLAR TAHSİLAT

Bugüne kadar TMSF’ye 26 banka devredildiğini anlatan Muhiddin Gülal, 31,5 milyar dolarlık alacağın 23,2 milyar dolarlık kısmının tahsil edildiğini, bu paranın 12,4 milyar dolarının Hazine’ye 1,4 milyar dolarının Merkez Bankasına, 5,6 milyar dolarının ise diğer kamu borçları için ödendiğini söyledi. Gülal, burada işin sonuna geldiklerini, 250 milyon dolarlık daha tahsilat yapabileceklerini söyledi.

ATAŞEHİR MODERN, HAFTAYA SATIŞA ÇIKIYOR

Muhiddin Gülal, önümüzdeki hafta lansmanı yapılacak inşaat ve arsa mülkiyeti TMSF’ye ait 1.023 bağımsız bölümden oluşan Ataşehir Modern Projesi’nde inşaatın yüzde 40’ının tamamlandığını, projeden 2,7 milyar TL hasılat beklediklerini ifade ederek “Asgari 1,2 ya da 1,3 milyar TL’lik hasılatı inşallah hazinemize aktaracağız” diye konuştu.

DUMANKAYA'DA 3.091 KİŞİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

TMSF'ye devredilen inşaat şirketleri Dumankaya, Fi Yapı ve İnanlar’daki yaklaşık 8.500 kişinin mağduriyetini gidermek için çalıştıklarını ifade eden Muhiddin Gülal, “Dumankaya ile alakalı 4.440 mağdurun 3.091'inin mağduriyetini giderdik. 1.995 kişiden 1.694’üne tapusunu teslim ettik. Firmalara iş yapıp parasını alamayan 883 tedarikçinin 703’ünün mağduriyetini giderdik. Sancaktepe Mozaik Projesi’nde daireleri, mart itibarıyla teslim edeceğiz. Fikirtepe’yi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle gidereceğiz. Giremediğimiz Adres Sancaktepe ve Vadi Projelerine başlamak suretiyle 4.440 mağdurun tamamının mağduriyetini gidermeyi hedefliyoruz” dedi. Fi Yapı’nın iflasının 2007’de gerçekleştiğini, burada sınırlı hareket imkânlarının olduğunu, İnanlar’da ise dairelerin üzerinde ipotek olduğunu ve birtakım varlıkların satışı suretiyle ipoteklerin kaldırılmasını sağlayacaklarını söyledi.

HALKA ARZLAR OLABİLİRKoza'yı, Erciyes'i ve diğer kâr eden şirketleri hukuki süreçler tamamlanana kadar satmayacaklarını ifade eden Gülal, “Naksan Grubu'nu satabiliriz. Royal Halı ve Naksan Plastik’in satışı ile ilgili ihale süreci yaşadık. Salgın şartları sebebiyle talipli gelmedi ancak önümüzdeki dönemde tekrar ihale yapmak istiyoruz” dedi. Halka arz konusuna ilişkin de Gülal, Erciyes Anadolu Holding’de halka arz olabileceğini, Aydınlı Grubu’nun bir kısmını arz edebileceklerini ve Koza’daki arz oranını artırabileceklerini söyledi.

SİGORTALI MEVDUAT 866 MİLYAR TL

TMSF'nin fon rezervinin 67,2 milyar lira seviyesine ulaştığını, bunun 66 milyar lirasının mevduat sigortacılığı rezervi olduğunu belirten Muhiddin Gülal, “2019’da sigorta limiti 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkınca prim gelirlerimiz de attı. Yılda 6 milyar TL prim geliri olan kuvvetli bir mevduat sigortacılığı kurumu hâline geldik. Toplam sigortalı mevduatımız 866 milyar TL” dedi.