Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siemens Gamesa, Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi yatırımı ile küresel araştırma kapasitesini genişleterek rüzgâr enerjisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Siemens Gamesa İzmir Ar-Ge Merkezi, ülkenin rüzgâr enerjisi potansiyelini geliştirmeye ve Türkiye'de yenilenebilir enerji için yeni bir gelecek sağlamaya yardımcı olurken, burada geliştirilen teknolojiler şirketin küresel operasyonları için ihraç edilecek.

Teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli istihdam oluşturan Siemens Gamesa İzmir Ar-Ge Merkezi, yurt dışında çalışan başarılı Türk mühendislerini de tersine beyin göçü ile bünyesine katarak 64 kişilik bir ekiple faaliyete başladı. Şirket orta vadede bu kapasiteyi artıracak.

Türkiye'deki mühendislik altyapısına güven

İzmir Ar-Ge Merkezi'nin şirketin dünya genelindeki altıncı global teknoloji merkezi olduğunun altını çizen Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt, “İzmir Ar-Ge Merkezimiz, diğer Siemens Gamesa Ar-Ge Merkezleri ile iş birliği içinde, Siemens Gamesa'nın en son teknoloji platformlarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. 64 kişilik ekibimiz global Ar-Ge projelerimizde görev alıyor ve 3-5 yıl sonrasının teknolojileri üzerinde çalışıyor. Şirket olarak Türkiye'deki mühendislik altyapısına güveniyoruz” dedi.

Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt ayrıca Ar-Ge Merkezini büyütmek için çalışmalara devam edileceğini ve çeşitliliği güçlendirmek için kadın mühendislerin istihdamına odaklanacaklarını da ifade etti.

Siemens Gamesa Onshore CEO'su Lars Bondo Krogsgaard ise, “İzmir'deki yeni Ar-Ge Merkezimiz, Türkiye'ye olan bağlılığımızı ve Türkiye'nin büyüme potansiyeline olan güvenimizi gösteriyor. En yeni teknolojilerimizi ülkeye sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu Ar-Ge Merkezinin ve son derece deneyimli Türk mühendislerinin yeteneklerinin bize önemli faydalar sağlayacağına eminim” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de rüzgar türbini tasarımı yetkinliği oluşturuluyor

Siemens Gamesa İzmir Ar-Ge Merkezi, Türkiye'de rüzgar türbini teknolojisi alanında güçlü bir bilgi birikimi oluşturacak. Bu, komponent üreticileri ve üniversitelerle yeni teknoloji geliştirme projeleri ile prototiplendirme için yapılan iş birlikleri kapsamında da desteklenecek.

Merkezin operasyonları için yerelleştirmenin de kritik bir faktör olduğuna dikkat çeken Siemens Gamesa CEO'su Çiçekliyurt, “Merkezimiz, uzmanlık alanında eşsiz bir konumda bulunuyor. Türkiye'de ilk ve tek yerli rüzgâr türbini Ar-Ge Merkezi ile Türkiye'ye muazzam bir bilgi birikimi aktarılması söz konusu. Kısa bir süre geçmesine rağmen Merkezimizde geliştirilen bazı teknolojilerin patent alma sürecine de başladık. Merkezin operasyonları için yerelleştirme de odak alanlarından biri olacak. Yerli üreticiler Ar-Ge Merkezimizden mühendislik desteği alıyor, bilgi ve teknoloji transferinden yararlanıyor. Ar-Ge Merkezi açıldığından beri başarıyla tamamladığımız yerelleştirme projelerinin sayısı 12'ye ulaştı” dedi.