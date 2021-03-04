Temerrüt faizi dâhil borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler, "tek seferde ödemek" kaydıyla bu imkândan faydalanabilecek. Müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Uygulama, 30 Haziran'a kadar geçerli olacak.
Borcunu ödeyene faiz işlemeyecek
04.03.2021 - 04:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 04:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Bankası, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkânı sağlıyor.
Etiketler : faiz,
771968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771968.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER