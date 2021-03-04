Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temerrüt faizi dâhil borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler, "tek seferde ödemek" kaydıyla bu imkândan faydalanabilecek. Müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Uygulama, 30 Haziran'a kadar geçerli olacak.