Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,03’lük hafif değer kaybetti. Endeks, 0,55 puan azalışla 1.555,94 puan olurken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,43 azaldı.