Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,03’lük hafif değer kaybetti. Endeks, 0,55 puan azalışla 1.555,94 puan olurken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,43 azaldı.
Borsa ilk yarıda yatay
12.03.2021 - 13:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,03’lük hafif değer kaybetti.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
774083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/774083.aspx
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