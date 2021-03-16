Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, alüminyum sektörünün ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkat çekerek sektörün pandemiye rağmen 3 milyar dolar ihracat bariyerini aştığının altını çizdi. TALSAD’ın kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla derneğin yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Ali Kibar, pandemiyle hijyen standartlarının yukarı çekilmesiyle alüminyum kullanımının arttığına işaret ederek, alüminyum sektöründe pandemi boyunca üretimin devam ettiğinin bilgisini verdi. Stratejik bir sektör olan alüminyumun ülke ekonomisine sunduğu katkıyı her geçen yıl artırdığını vurgulayan Kibar, “Pandemi sürecine kadar olan dönemde alüminyum sektörümüz son 10 yılda her yıl istikrarlı bir şekilde yüzde 10 seviyelerinde büyüme kaydetti. Otomotivden beyaz eşyaya, hava, kara ve deniz taşımacılığından savunma sanayiine ve inşaat sektörüne kadar pek çok farklı alana ürün sunan sektörümüzde, 1.500’ü aşkın firmada 30 binin üzerinde kişi istihdam ediliyor. Tüm zorlu koşullara ve global sağlık krizinin oluşturduğu gerek lojistik gerek üretimsel yavaşlamalara rağmen sektörümüz pandemiden en az etkilenen sektörlerin başında geldi ve 3 milyar dolar ihracat bariyerini aşarak büyük başarıya imza attı” ifadelerini kullandı.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

2025 yılı ihracat hedeflerinin 5 milyar dolar olduğunu belirten Ali Kibar, ‘geleceğin malzemesi’ olarak tanımladığı alüminyumun otomobil ve hızlı taşımacılık araçlarında yerinin ikame edilemeyeceğini söyledi. Ham madde tedariğinde sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Kibar, fiyatların 1.400 dolardan 2 bin dolar seviyesine geldiğini ifade etti. Kibar, “Emtiada yüzde 20-25 aralığında fiyat artışı söz konusu. Parasal genişleme emtia da yükselişi devam ettirecektir. Bu yılın son çeyreğine kadar kuvvetli emtia fiyatlarının devam edeceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. Pandemi etkisiyle konteyner sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Kibar, “Konteynerlerin ulaştıkları ülkelerde pandemi nedeniyle geri dönememesi nedeniyle sorun yaşıyoruz. Navlunda önemli artış yaşandı. Kara taşımacılığında da sınırlardaki kotalar negatif etkiliyor. Boş konteynerler ihtiyaç olan alanlara taşınmadığı sürece sıkıntı devam eder” diye konuştu.

YEŞİL MUTABAKAT FIRSAT

AB Yeşil Mutabakat ve 2050’ye kadar ‘sıfır karbon salınımı’ hedefleri doğrultusunda önümüzdeki yıllarda Sınırda Karbon Vergisi planlıyor. Ali Kibar, “Alüminyum hem sürdürülebilirlik açısından hem de sanayinin gelişmesine katkıları anlamında; yüzde 100 dönüştürülebilir olması, çevreciliği, ısı ve neme karşı bariyer oluşturma özelliği gibi birçok yönüyle modern hayatın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan malzemedir” derken, TALSAD Genel Sekreteri Erol Metin ihracat pazarının yüzde 60’ını temsil eden AB’de uygulanacak‘Yeşil Mutabakat’ın sektör ve Türkiye’nin ihracatı için fırsatlar barındırdığını söyledi.