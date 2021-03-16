Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazprom tarafından 2021 yılına ait açıklanan ilk verilere göre, 1 Ocak-15 Mart 2021 döneminde düşük seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle hem Rusya’da hem de birçok Avrupa ülkesinde doğal gaza olan talepte artış yaşandı.



Bu dönemde Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz ihracatı 42,9 milyar metreküp ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde28,3 artış gösterdi. Özellikle Türkiye, Finlandiya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Almanya ve Yunanistan’a yönelik doğal gaz ihracatında kaydadeğer artışlar görüldü.



1 Ocak-15 Mart 2021 döneminde Türkiye’nin Gazprom’dan aldığı doğal gaz miktarı yüzde80,5, Finlandiya’nınki yüzde74,2, Sırbistan’ınki yüzde61,5, Romanya’nınki yüzde77,7, Bulgaristan’ınki yüzde52,1, Almanya’nınki yüzde28,7, Yunanistan’ınki ise yüzde24,5 artış gösterdi.



Mart ayının ilk yarısında ise Türkiye’ye ihraç edilen doğal gaz miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 11,5 kat arttı.