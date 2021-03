Türkiye Gazetesi

Şirketin Ataşehir’deki Genel Merkezinde kurulan ‘İnovasyon Merkezi’, hastaneler, oteller, endüstri tesisleri, veri merkezleri, üstyapı yatırımları gibi bütün uygulama alanlarında gerçek zamanlı teknoloji çözümlerinin tecrübe edilebileceği bir alan olarak hizmet verecek. Schneider Electric, yapay zekâ, dijital ikiz teknolojilerini de temel alan 50’nin üzerinde yazılım ile donattığı ‘İnovasyon Merkezi’nde gerçek zamanlı verilerle bütün dünyadan tesisleri birbirine bağlayarak ve karşılaştırma yaparak her müşteriye özel çözüm üretmeyi amaçlıyor. Merkezin aynı zamanda meslek örgütleri, enerji sektörü profesyonelleri ve mühendislik fakültelerinden üniversite öğrencileri için bir tecrübe, eğitim ve gelişim alanı olarak hizmet vermesi bekleniyor. Bu yıl 1.000’den fazla kişi ve kurumu ağırlaması hedeflenen İnovasyon Merkezi İstanbul, Schneider Electric’in dünyanın diğer şehirlerindeki merkezlerle ortak projeler içerisinde yer alarak ve know-how paylaşımı yaparak enerji verimliliğinde küresel dijital dönüşüm hamlesine de katkı sunacak. Merkezin açılışında konuşan Schneider Electric Global İnovasyon Başkanı Emmanuel Lagarrigue, “Ülkelerin enerji tedarik zincirlerini veri ekonomisi, yapay zekâ gibi geleceğin parametreleriyle yeniden tasarlamaları gerekiyor. Türkiye, coğrafi konumunun avantajıyla, enerji sistemleri inovasyonunda dünyaya model olabilir” dedi. Yazılım, analiz ve yapay zekâ ile her şeyi birbirine bağlayarak tüketimi optimize ederek hem süreç hem de enerji verimliliği sağlanabileceğini aktaran Lagarrigue, “Çevremizdeki her şeyi birbirine bağlarsak bu kaynaklarımızın büyük bir bölümünü kurtarabilir ve binalarımız ve endüstrilerimiz yüzde 30 daha verimli hâle gelebilir” diye konuştu.