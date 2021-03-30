Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Yeni dönemde de kararlarımızı, kurumsal bir para politikası anlayışıyla, enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz. Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz" diye konuştu. Bloomberg’e özel bir röportaj veren Şahap Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki aylarda hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini dikkate alacağız. Hükûmet ile belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlıyız. Bunun sürdürülebilir büyüme için de ne kadar önemli olduğunun farkındayım” ifadelerini kullandı.

TEK FAİZE DEVAM

Merkez Bankasının uygun şartlar oluştuğunda rezervlerini güçlendirmeye yönelik araçları, iletişimi de önceden ve gerektiği şekilde yaparak devreye alacağını ifade eden Kavcıoğlu, şöyle devam etti: Gelecek dönemde Merkez Bankası, dalgalı kur rejimine bağlı kalacak. Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Para politikasının operasyonel çerçevesini koruyacağız. Bir hafta vadeli repo faiz oranı, temel politika aracımız olmaya devam edecek. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesinin; aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini, kararların ve uygulamaların daha sade ve net şekilde kurulmasına imkân verdiğini görüyoruz.