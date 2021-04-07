Avrasya Kojenerasyon Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar dolar yatırım yaptık ve toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık." açıklamasında bulundu.
Bakan Dönmez: Geçen yıl verimliliğe 635 milyon dolar yatırım yaptık
07.04.2021 - 11:34 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Dönmez, "Geçen yıl verimliliğe 635 milyon dolar yatırım yaptık, 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf ettik. Bu da 158 milyon dolara denk geliyor." dedi.
Etiketler : Fatih Dönmez,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,ekonomi,
780629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/780629.aspx
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