Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrasya Kojenerasyon Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar dolar yatırım yaptık ve toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık." açıklamasında bulundu.