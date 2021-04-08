Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

-Buna göre gayrimenkuller satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılabilecek.

-Müşteri malı almaktan vazgeçerse veya verilen mühlet içinde bedelin tamamı vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılabilecek.

-Açık artırmaya katılacaklardan menkul değerin yüzde 5’i kadar teminat alınacak.

-Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılacak.

-Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle hükümlüler elektronik ortamda mektup alıp gönderebilecekler.

-Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu madde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

-Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

-31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları, yapılandırılacak.