Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DeFacto tarafından hayata geçirilen Akıllı Sevkiyat projesi bir ödül daha kazandı. Daha önce IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri ve 2021 CIO Ödülleri'nde başarılı olan proje, bu kez de IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde onurlandırıldı. BT Maliyet Etkinliği kategorisinde birincilik ödülüne hak kazanan Akıllı Sevkiyat, ayrıca İşin Geleceği - Çalışma Tesisleri kategorisinde de üçüncü oldu.

Verilen bilgiye göre Akıllı Sevkiyat, mağazaların özellikle sezon geçişlerindeki stoklarını, kapasite ve doluluklarını en iyi şekilde yönetebilmek adına sahip olduğu yapay zekâ ile karar destek sistemlerini güçlendirirken sevkiyatların otomatik olarak oluşmasını ve onaylanmasını sağlıyor. Bu sistemle daha karlı ve hızlı bir yapıya sahip olan DeFacto, aynı zamanda yeni iş fırsatları da oluşturuyor.

Covid-19 salgını sebebiyle 8 Nisan tarihinde online olarak düzenlenen etkinlikte DeFacto CIO'su Cengiz Gürer ödülü şirketi adına kabul etti. Geliştirdikleri bu projeyle AR-GE konusunda ne kadar güçlü olduklarını gösterdiklerini belirten Gürer, kazandıkları bu ödüllerin daha farklı çözümler geliştirmek için kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladı.