Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl yabancılara 40 bin 812 adet konut satıldığını hatırlatan Akbal, Türkiye’den ev alan ülke sayısının ise 180’i aştığını bildirdi. Yabancıların, 2020’de Türkiye’de aldıkları konut başına ortalama 151 bin dolar ödediğini, toplam rakamın ise 6,2 milyar doları bulduğunu aktaran Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: Yatırımcılar, sadece konuta para ödemedi. Bunun yanı sıra ev eşyası için de ciddi bir rakam ayırdı. Türkiye’den konut alan yabancılar, iç dizayn, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ev eşyasına ortalama 150 bin lira harcadı. Yabancıların yüzde 70’i aldığı evde oturuyor. Dolayısıyla geçen yıl 28,6 bin yatırımcının aldığı evde oturduğunu düşünüyoruz. Araştırmalarımızdan ortaya çıkan verilere göre, 2020’de aldığı evde yaşamayı tercih eden yabancılar sadece eşya için de 4,3 milyar lira harcadı.

Akbal, konut alan yabancıların Türkiye’de yıllık ortalama 2,5 ay kaldığını, bu süre içerisinde ev eşyası dışında yaşam, seyahat, yemek, sosyal faaliyet gibi ihtiyaçlar için de önemli kaynak ayırdığını belirterek “Burada da 2 milyar liraya yakın bir harcama olduğunu, dolayısıyla yaşam ve diğer harcamalarla birlikte toplam rakamın 6 milyar lirayı aştığını düşünüyoruz” diye konuştu. Türkiye’de turist başına düşen gelirin 700 doların altında bulunduğunu ancak konut alan yabancıların harcama tutarının çok daha yüksek olduğunu aktaran Akbal, ekonomiye çok ciddi katkı sağlanan bu alanda daha fazla tanıtım yapılması ve sektör paydaşlarının iş birliğini artırması gerektiğini söyledi.