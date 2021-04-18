Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tosyalı Holding tarafından İskenderun'da hayata geçirilen 2,5 milyar dolarlık yassı çelik üretim fabrikası, üretim için gün sayıyor. Geçen yıl İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) başladığı yeni çelik yatırımına devam eden şirket söz konusu yatırımın büyük bölümünü tamamladı. Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan Sarıseki Tesisi, orta vadede ise madenden çelik üretimine geçecek. 1.300 kişiyi istihdam edecek tesis devreye girdiğinde, yılda 4 milyon ton yassı çelik üretecek ve yıllık 4 milyar dolarlık ithalatın önüne geçecek. Tesisle birlikte yıllık 10 milyon üretim kapasitesine sahip olacak Tosyalı Holding, bölgenin en büyük üreticilerinden biri hâline gelecek. Ayrıca Sarıseki Tesisi bünyesinde bulunacak iki liman, Tosyalı'nın yıllık 2 milyar doları aşacak ihracat gücüne de önemli katkı sağlayacak.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: EAF QUANTUM TEKNOLOJİSİ

Sarıseki Tesisi ile, daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye’deki ilk kullanıcısı Tosyalı İskenderun olacak. Endüstri 4.0 uygulamalarını üretim süreçlerine entegre edecek tesis, dijital dönüşümün dünya çelik üretimindeki en iyi örneklerinden biri olacak.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, pandemiye rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek "İskenderun'da yatırımı devam eden yassı çelik tesisimiz, gerçekleştireceği teknolojik ve katma değerli üretimle bir yandan toplam kapasitemizi yılda 10 milyon ton seviyesine taşırken bir yandan da ülkemizin cari açıkla mücadelesine ciddi katkı verecek" dedi. Fuat Tosyalı, çelik sektöründe Türkiye'den çıkan bir dünya markası olarak anılmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: Grup olarak en büyük motivasyonumuz, ülkemizin bayrağını dünyanın farklı coğrafyalarında dalgalandırarak Türk sanayisinin geldiği teknolojik seviyeyi ve inovasyon kapasitesini küresel ölçekte ortaya koymak. Üç kıtada 25’in üzerindeki tesisle faaliyet gösteriyoruz. Cezayir'deki Tosyalı Algerie tesisimiz bugün sadece Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük yatırımı değil, aynı zamanda demir çelik sektöründe dünya literatürüne geçmiş, global ölçekteki en büyük ve teknolojik yatırımlardan biri. Şimdi burada başladığımız dördüncü faz yatırımımızla nitelikli yassı çelik alanındaki tecrübemizi pekiştiriyoruz.

AFRİKA'DA BÜYÜYECEK

Tosyalı, dünya ekonomisinde Afrika kıtasının önemine ve potansiyeline dikkati çekerek, şunları kaydetti: Afrika'da yatırımlara devam edeceğiz. 2019'da Batı Afrika'nın kapılarını Senegal ile aralamıştık. 2023'e kadar buradaki üretim kapasitemizi yıllık 750 bin tona çıkaracağız. Senegal'de Tosyalı Özel Endüstri Bölgesi oluşturma çalışmalarımız sürüyor. Ayrıa Angola'nın en büyük demir cevheri madenlerinden birini işletmek amacıyla bölgedeki yatırımlarımızı hızlandırdık. 2020 Ocak'ta demir cevheri işlemek için gerekli çalışmalara başladık. Bu projeyle yıllık 5 milyon tonla başlayıp kısa zamanda 10 milyon ton demir cevheri işleme kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.

Demir-çelik sektöründen üç ayda 6,8 milyar dolarlık ihracat

Tosyalı Holding ve aynı zamanda Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, pandemiye rağmen başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek “Böylesi bir dönemde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan değişimi iyi anlayan ihracatçılarımız, ülkemizin dünya ticaretinden aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkarmayı başardı” dedi. Tosyalı, sektörün 2020 yılında toplam 20 milyar 930 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekerek "Bu yılın ilk üç ayında ise 6,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Hatay, Kayseri, Adana, Karaman, Osmaniye ve Mersin sektörümüzün en çok ihracat gerçekleştirilen illeri oldu. 24 şehirde 5 binin üzerinde üye firmamıza hizmet veren birliğimizin bünyesinde Türkiye’nin önde gelen firmaları bulunuyor” ifadelerini kullandı.