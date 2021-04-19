Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş

Konuya ilişkin birçok adım atılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında sadece evsel atıkların değil, sanayi atıklarının da geri kazanılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, atıkların farklı alanlarda yeniden değerlendirilmesi sağlandı ve sanayide geçen yıl alternatif ham madde miktarının 3,3 milyon ton olduğu öğrenildi. Bu geri kazanımın ekonomik katkısı 680 milyon lira olarak hesaplandı. Öte yandan, çimento üretimi için kömür yerine kullanılan ve tamamı ithal edilen petrokoktan geçen yıl yaklaşık 700 bin ton tasarruf yapıldı. Böylece diğer tasarruflara ek olarak 560 milyon lira tasarruf sağlandı ve fosil yakıtlardan kaynaklanan 1,9 milyon ton karbon salımı engellendi.