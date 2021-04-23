Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlakjet’in Mart 2021 araştırmasına göre Türkiye’nin yaklaşık yarısı (yüzde 48) 3+1 evde yaşamak istiyor. 2+1 evde yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 31 olurken, üçüncü sırayı yüzde 14 ile 4+1 ev tercih edenler aldı. 1+1 daire tercih edenlerin oranı ise yüzde 7’de kaldı. Yaşlara göre oda sayısı tercihinde ise tüm yaş gruplarında 3+1 daireler en çok tercih edilen oda sayısı olurken, 1+1 dairelere yüzde 10’la en çok talep 18-25 yaş grubundan geldi. 4+1 ve daha fazla odalı evlere talep ise yüzde 18 ile en çok 55 yaş ve üzeri kullanıcı grubunda. Emlakjet CEO’su Tolga İdikat “En çok 3+1 daireler talep görürken, binalarda yaş azaldıkça 2+1 dairelerin oranında artış söz konusu. TÜİK verilerine göre 2012’de 3,69 olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2016’da 3,35 olarak yayınlandı. Hane halkının zamanla küçülmesi, yatırımlık gayrimenkule ilgilinin artması ve yazlıklarda küçük yaşam alanlarının da tercih edilmeye başlaması, 2+1’lerde oluşan arz artışının sebepleri olabilir” diye konuştu.