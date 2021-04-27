Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Dünya, koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu süreçte en etkili silah, şüphesiz aşı... Türk şirketler de dünyanın talep ettiği bu aşılarla ilgili çok önemli adımlar atıyor. Rusya ile Türk şirketi Viscoran İlaç, "Sputnik V" aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında gelecek ay içinde Türkiye’de üretim başlayacak. Ortalık yapısına göre; Rusya’dan teknoloji transfer edilecek. Üretim Türkiye’de yapılacak. Koronavirüse karşı dünyada tescil edilmiş ilk aşı olan 'Sputnik V'nin ülkemizde üretiliyor olmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran "Bir yıl önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) bağlantısı sayesinde Rus yetkililer ile görüşmeye başladık. Temaslar belli seviyeye gelince 16 Ağustos'ta anlaşma imzaladık. Üretim yerinin Türkiye’de olmasını istedik. Rus yetkililer bunu kabul etti. Aşıda teknoloji transferini Rusya’dan yapacağız. Üretim yerli olacak. Türkiye'deki yere birlikte karar vereceğiz" açıklaması yaptı.

YENİ YATIRIM OLABİLİR

Aşı üretiminin ülkemize önemli katkı sunacağını söyleyen Öztürk Oran “Öncelikle ülkemizin ihtiyacını karşılayacağız. Sonra ihracat düşünülecekse, buna birlikte karar vereceğiz. Bu anlamda Türkiye ihracat üssü olabilir. İhtiyaç fazlasını başka ülkelere ihraç etmek mümkün olabilir. İleriki tarihlerde buradaki tesisler talebi karşılayamazsa tesis yatırımı da söz konusu olabilir” diye konuştu. Tüm dünyanın konuştuğu aşı meselesinde Türkiye’nin üretici pozisyonuna gelmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Öztürk Oran “Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de, Sputnik V aşısı için Rusya ile iş birliğimizin bir parçası. Bu konudaki çalışmalarımız başarılı şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.

YÜZDE 97,6 ETKİLİ

Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı. Türkiye’nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz, tedarike hemen başlayacak. Bu arada Sputnik V, toplamda üç milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildi. 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında, Rusya'da iki doz ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; yüzde 97,6 etkinlik gösterdi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO’su Kirill Dmitriev de şunları söyledi: Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak.

BİR DOZU 10 DOLAR

Sputnik V aşısında iki doz için iki farklı vektör kullanılıyor. Böylece daha uzun süre bağışıklık sağlıyor. Sebep olduğu ciddi bir alerji kaydedilmedi. 2-8 derece olan saklama şartları sebebiyle ek bir soğuk zincire ihtiyaç duyulmuyor. Geleneksel bir buzdolabında saklanabiliyor. Doz başına 10 dolardan düşük olan fiyatı, Sputnik V'yi dünya çapında rekabetçi hâle de getiriyor.