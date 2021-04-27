Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu vaka sayılarında gözlemlenen düşüş, Biden-Erdoğan görüşmesi ve ABD Başkanı'nın "soykırım" söyleminin siyasi sebeplere dayandığının görülmesi, piyasalara da yansıdı. Dolar, gerileyerek 8,30'un altını test etti. Borsa da yükselerek 1368 puanın üzerini gördü. Analistler “Türkiye'ye ilişkin meselelerin haricinde, yurt dışının iyimserliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Yarınki FED toplantısının sonrasındaki açıklamalar, küresel piyasaların en önemli gündemi olacak. Borsa için 1400 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Dolar da ise FED'in alacağı kararlar ve dış politika cephesiden gelebilecek haber akışı etkili olacak” görüşünü dile getirdi.