Hafta sonu vaka sayılarında gözlemlenen düşüş, Biden-Erdoğan görüşmesi ve ABD Başkanı'nın "soykırım" söyleminin siyasi sebeplere dayandığının görülmesi, piyasalara da yansıdı. Dolar, gerileyerek 8,30'un altını test etti. Borsa da yükselerek 1368 puanın üzerini gördü. Analistler “Türkiye'ye ilişkin meselelerin haricinde, yurt dışının iyimserliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Yarınki FED toplantısının sonrasındaki açıklamalar, küresel piyasaların en önemli gündemi olacak. Borsa için 1400 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Dolar da ise FED'in alacağı kararlar ve dış politika cephesiden gelebilecek haber akışı etkili olacak” görüşünü dile getirdi.
Dövizin ateşi düştü
27.04.2021 - 02:51 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz hafta negatif seyir izleyen iç piyasalar, yeni haftaya pozitif başladı. ABD'nin Ermeni iddialarına yaklaşımı, rezerv tartışmaları, artan vaka sayıları ve kısmi kapanmanın muhtemel ekonomik etkileri gibi sebeplerle borsa, 1330 sınırına kadar gerilemişti. Dolar da 8,40'ın üzerini test etmişti.
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785866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/785866.aspx
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