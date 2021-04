Türkiye Gazetesi

29 Nisan'dan itibaren Ininal ve Papara aracılığıyla çekiliş yapılamayacak. Binance.com.tr işlemlerine herhangi bir sınırlama getirilmedi. Binance'ın sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 30 Nisan'dan itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır. Bu nedenle, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığıyla TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 14.00 saatinden itibaren yapılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Ancak, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecektir. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.