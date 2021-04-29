Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spekülatif fiyat artışını engellemek amacıyla plastik üyelerine “ham madde alımını durduralım” çağrısı yapan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Çağrımız üzerine boykota büyük bir katılım oldu. Boykota başladığımız mart ayının ikinci yarısı sonrası ham madde fiyatları kısa sürede geriledi. Türkiye’nin aylık plastik ham madde kullanımının ortalama 600.000 ton olduğunu göz önüne aldığımızda ortaya çıkan yüzde 15’lik fiyat düşüşün aylık karşılığı 180 milyon dolar. Özetle fiyatlardaki düşüşten kaynaklanan 180 milyon dolar, kartelin kasasına gireceğine üreticilerimizin cebinde kalmış oldu. Fiyatlar hâlâ düşmeye devam ediyor. Haziran ayından itibaren ham madde bollaşacak ve böylece dünyada fiyatlar düşmeyecek, deyim yerindeyse âdeta çakılacak” dedi. Elzem olmadıkça ham madde almayarak boykotu haziran ayına kadar devam edeceklerini belirten Eroğlu, %15’lik düşüşü önemsediklerini ancak %150 artan fiyatlara göre henüz işin başında olduklarını belirterek “Astronomik zamlardan dolayı zora girip şalter kapatmak zorunda kalmış firmalarımız fiyatların düşüşe geçmesiyle umutlandı. Boykota özveriyle devam edeceğiz ve yakında zamlardan dolayı şalter indirmiş KOBİ’lerimizi tekrar üretime döndüreceğiz” diye konuştu.

Öte yandan mobilyacılar da Ticaret Bakanlığı ile yaptığı toplantıda MDF için destek istemişti. Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ihracatı düşürüp üretimi artıran fabrikaların fedakâr çalışmaları sonucunda üretim bölgelerine MDf, sunta gelmeye başladığını söyledi. Süngerde sorun ise devam ediyor.