Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 turizm sezonunu neredeyse yüzde 100 dolulukla kapatan villa turizminde, 2021 için şimdiden yüzde 80'i aşan bir doluluk oranı yakalandı. Uluslararası Helal Turizm Derneği Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, salgını nedeniyle iki yıldır turizm sektöründe olağan olmayan bir sürecin yaşandığını belirterek "İzole tatil ortaya çıktı. Şimdi villa, karavan, kamp ve yat turizmi revaçta. 2020'de villada tatil yapanların duyduğu memnuniyet, bu yıl erken rezervasyonlara yansıdı. Türk turizminin geçen yıl salgın şartlarındaki performansına baktığımızda, uçuş kısıtlamalarına giden ülkelerden bile beklenen oranda rezervasyon iptallerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu durum, o ülke vatandaşları için Türkiye'nin hâlen birinci seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Fiyat, kalite ve lokasyon gibi unsurlarla Türkiye rakipsiz" dedi. Antalya'da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi Servet Seren ise, özellikle Rus turistlerin villalara her zamankinden fazla ilgi gösterdiğini söylerek "Bir ay süreyle kiralayanlar var. Bu yıl tatilini villada geçirmek isteyenlere mağdur olmamaları için ilk olarak rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamalarını, ikinci olarak kesinlikle güvenilir sitelerden, acentelerden bu işlemi yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu.