Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri raporunu yayınladı. En büyük 250 küresel perakende şirketi, 30 Haziran 2020 ile biten 2019 mali yılında 4,85 trilyon dolar gelir elde ederek, yüzde 4,4 büyüdü. Türkiye’den ise 152’nci sıra ile BİM Birleşik Mağazacılık AŞ ve 244’üncü sıra ile A101 bu yıl da listedeki yerini aldı. Listede beş sıra yükselerek 152’nci sırada yer alan BİM Birleşik Mağazacılık AŞ, geçen sene 6,6 milyar dolar olan gelirini bu yıl yaklaşık 7 milyar dolara yükseltti. BİM, 2014-2019 yılları arasında yüzde 22,7’lik büyüme elde etti. Listenin bir diğer Türk şirketi A101 ise 4,1 milyar dolarlık geliri ile 244’üncü sıradaki yerini aldı. A101, 2014-2019 yılları arasında ise yüzde 35’lik bir büyüme gösterdi. Bunun yanı sıra her iki şirket de 2014-2019 finansal yıllarında en yüksek bileşik büyüme oranına sahip şirketler listesinde ilk 50 içerisinde yer aldı.

İLK 10’DA ABD HÂKİMİYETİ

Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin ilk 250'nin toplam perakende geliri içindeki payı, bir önceki yıl yüzde 32,2 iken, bu sene yüzde 32,7'ye yükseldi. 2019 mali yılında ilk 10 şirketin gelir artışı, ilk 250 perakendeciyle aynı şekilde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Listede ilk 10’da 7 şirketle yer alan Amerika bu yıl da hâkimiyetini sürdürdü. İlk 250 içerisinde bu sene de sektör bazında en fazla sayıda şirket, 135 şirkete ulaşarak hızlı tüketim ürünleri sektöründen oldu. Bu sektörde faaliyet gösteren bu şirketler perakende gelirinin yüzde 66’sını oluşturdu. Perakendeciler 23,7 milyar dolar ile en büyük ortalama gelire sahip olmalarına rağmen, aynı zamanda yüzde 2 ile en düşük net kâr marjına sahip sektör olarak da ortaya çıktı. Listede Avrupa, 87 şirket ile ilk 250 arasında en çok perakendeciyi bulunduran bölge olarak öne çıkarken; gelir açısından bakıldığında ise Kuzey Amerikalı perakendeciler, ilk 250’nin gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu.

SALGINDAN OLUMLU ETKİLENDİLER

Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya “Türkiye’den iki şirketin bu listede yer almaya devam etmesi ve her ikisinin de en hızlı büyüyen 50 perakende şirketi arasına girmesi dikkat çekici. Tüketicilerin geleneksel perakende oyuncuları olan bakkal ve pazarların yerine daha çok değer kazandıkları modern perakende şirketlerini tercih etmesi, indirimli satış mağazalarının büyümelerine katkı sağladı. Pandeminin etkisi ile online alışverişin artması, gıda perakendesinde önümüzdeki dönemde büyümeyi etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor” dedi. Deloitte Tüketim Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım ise salgından olumlu etkilenen BİM ve A101’in önümüzdeki yıl listede daha üst basamaklara yükseleceğini söyledi.