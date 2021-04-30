Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-Ticaret’teki en aktif zaman aralığı yeniden düzenlenirken, bu ramazanda neredeyse tüm ürün gruplarının satışlarında artış yaşandı. Related Digital’in verilerine göre; 19.00-22.00 saatlerini kapsayan e-Ticaret’teki en aktif zaman aralığı, ramazan ayında 23.00-04.00 olarak değişti. En çok temel gıda ile hijyen/temizlik kategorisindeki ürünler satın alındı. Şirketin CEO’su Sedat Kılıç “Pandemi dolayısıyla gelen kısıtlamalar insanları normal alışveriş alışkanlıklarının dışına çıkmaya zorladı. Daha öncesinde e-Ticaret kanalı kullanmayan kişiler pandemi ile birlikte e-Ticaret’le tanıştı” dedi.