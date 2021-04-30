Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çeklere ilişkin ödeme sorunlarına dikkati çekti.

Karşılığı olan çeklerin ödenmemesinin sistemi olumsuz etkilediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dün yapılan çek düzenlemesi ile ilgili karşılığı olan çeklerin de tahsil edilemediği şikayetleri geliyor. Karşılığı olan çeklerin ödenmemesi bütün sistemi kilitliyor. Bu sorunun acilen çözülmesini, tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz."