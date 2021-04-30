Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Ankara'da yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalar yaptı. Şirket, Ankara'da hizmet verdiği 19 bin 570 trafo ve 62 bin 722 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Verilen bilgiye göre, daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar' da 11 bin 835 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirketin ekipleri, bölgede 753 pano ile bin 763 trafo ve 160 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 14 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2021 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesinde yer alan Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinde de toplam 405 kilometrelik hat bakımı yapılmasını planlayan şirket ekipleri, bölgesinde 35 bin 376 adet aydınlatma armatürünün montajının yanı sıra 2 bin 389 adet elektrik panosu, 2 bin 447 adet trafo merkezi ve 185 adet dağıtım merkezi montajını da gerçekleştirecek.

Şirketin 7/24 hizmet sunduğu belirtilirken, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan müşterilerinin sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığı açıklandı.

Şirketin bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.