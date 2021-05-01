Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZAMANI GELEN ÇEKLER ÖDENECEK

Kısıtlamalar sebebiyle çeklerin bankalara ibrazı 31 Mayıs'a kadar durdurulmuştu. İş dünyasının temsilcileri ise kararın nakit dönüşünü durdurduğunu, temerrütlerin olabileceğini, işçi maaşlarının ödenemeyeceğini söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da düzenleme çağrısı yaptı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ikinci bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada "İbraz süresinin son günü 30.4.2021 ila 31.5.2021 tarihlerine isabet eden çeklerin bu tarihler arasında bankaya ibrazı hâlinde, karşılığının bulunması kaydıyla ödenmesi gerekmektedir" denildi.

CİRO KAYIPLARININ YÜZDE 3'Ü DEVLETTEN

Restoran ve cafelere yönelik olan ve son başvurusu 30 Nisan olarak belirlenen 'geri ödemesiz ciro kaybı desteği'nde süre uzatıldı. Şartları taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmeler, 31 Mayıs gecesine kadar işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. KDV mükellefiyeti olan, 2019 ve öncesinde başladığı işine devam eden, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup da 2020'de yüzde 50 ve üzerinde azalan işletmelere bu destek sağlanıyor. Ödenecek tutar 40 bin liradan fazla olmamak üzere, azalan cironun yüzde 3’ü oranında olucak.

EVDE ÜRETENLERE VERGİ MUAFİYETİ

Evlerde imal ettikleri malları, internet ve elektronik ortamlar üzerinden satanların vergi muafiyetinden yararlanması için gerekli şartlar belirlendi. Kapsamdakiler, vergi dairesine başvurarak ‘esnaf vergi muafiyeti belgesi’ alacak. Ticari hesap açacak. Bankalar bu hesaplara aktarılan tutar üzerinden yüzde 4 gelir vergisi tevkifatı yapacak. Muaflıktan yararlanan kişilerin işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı yüzde 2 olacak. Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 240 bin lirayı aşması hâlinde, o yıl muaflıktan faydalanılacak. Sonraki sene ise yararlanılamayacak.