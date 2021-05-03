Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ ANKARA

Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali’deki vatandaşlara destek veren TOKİ, Arnavutluk’taki kentleşme çalışmalarında sona gelirken, Ukrayna’da ise yeni konutlar inşa etmek için harekete geçti. Türkiye, Pakistan’da TOKİ vasıtasıyla 5 eyalette toplam 4.620 konut, 11 okul, 2 yurt, 12 idari bina, 12 ticaret merkezi inşa etti. Ayrıca, bu ülkede 7 cami, 2 sağlık ocağı, halk merkezi, alışveriş merkezi, 4 spor salonu, 6 sosyal tesis, 10 misafir evi ile trafo ve jeneratör binası kurdu. Endonezya’da da 1.050 konutun yanı sıra köy kuran TOKİ, Sri Lanka’da da köy inşa edip, 500 konut yaptı. Somali de Türkiye’nin dostluk elini uzattığı ülkelerden biri. Bölgeye 200 yataklı hastane ve 40 derslikli hemşirelik okulu yapılırken, 2 bin kişilik cami inşa edildi. 2019’da Arnavutluk’ta meydana depremin ardından evlerini kaybeden 2.500 kişinin yaralarının sarılması için 522 konut ile 37 ticari ünite ve kapalı otopark yapımına başlandı. Öte yandan TOKİ, Kırım Türklerine yönelik Ukrayna’nın üç şehrinde toplam 500 konut yapmak için yer tespit çalışmalarını sürdürüyor.