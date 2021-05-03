Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), döner sektöründe çalışmalarına devam ediyor. UDOFED'in gerçekleştirdiği sektörün iyileştirilme çalışmaları meyvesini vermeye başladığını söyleyen UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner sektörünün yıllık 20 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını ifade etti. Mercan, "Pandemiden dolayı sektöre girmeyi düşünen yatırımcılardan Franchising bedeli alınmaması büyük avantaj sağladı. Küçük işletmelerden oluşan döner sektörü şimdi kurumsal zincirlere dönüşüyor" diye konuştu.

Mercan son gelişmelerle ilgili olarak şunları ifade etti: "Franchising sistemi ile büyümesini sürdüren döner sektörünün yıllık 20 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen fast food yiyeceklerinden biri olan döner, 2021'de de büyümeye devam ediyor. Yeni sektöre girmeye hazırlanan kurumsal markalarla daha da büyüyeceğini görüyoruz. Türkiye'de döner sektörüne talebin yoğun olması sebebiyle hem franchising verenin hem de franchising alanın ilgisini çekiyor. Pandemiden dolayı sektöre girmeyi düşünen yatırımcılar franchising bedellerini almayıp yatırımcıya avantaj sağlıyor. Yeme içme alışkanlıklarımızın değiştiği bu dönemde kiralarında düşük seyretmesi yatırımcıların elini güçlendirip fırsat olarak görülmektedir. Bir döner işletmesinin kurulumu maliyet olarak 300 bin TL ile 450 bin TL arası değişmektedir. Döner sektöründe yapılan bu yatırımın yatırımcıya geri dönüşü yaklaşık iki yıl içinde gerçekleşiyor. Böylesine kazanımı yüksek olan bir sektörde franchising veren markalar yatırımcısına yer seçiminden proje desteği, tanıtım, pazarlama, finans ve personel temini alanında da ciddi destekler veriyor. Sektörümüz hizmet sektörü olduğundan dolayı esnaf mantığıyla İşletilen işletmeler müşteri memnuniyetini üst seviyelerde tuttuğundan kazanımların da haklı olarak işletmeciye döndüğü yapılan araştırmalarımızda görülmektedir. Müşteri memnuniyeti marka odaklı çalışmak lazım. Bu iki önemli unsuru dikkate aldığımızda hem gıda güvenliğine hizmet etmiş oluruz hem de hijyen kurallarına uymuş oluruz. Federasyonumuzun sektöre yapmış olduğu iyileştirme çalışmaların meyvesini vermeye başladığını görmek bizi sektörümüz adına çok mutlu ediyor. Bu da toplumumuzun sağlıklı ve güvenilir ürüne ulaşmasını sağlıyor".

"Tescillenen markalar sahaya indi"

Mercan, "2020 yılının son yarısında döner sektöründe faaliyet göstermek isteyen kurumsal zincir mağazalar için yatırım yapmak isteyen girişimcilerin 4 bin 850 adet marka başvurusu olduğunu daha önce söylemiştik. Şimdi tescille sonuçlanan markalarımızı sahada görmek bizleri mutlu ediyor. Geleneksel dönerimize sahip çıkmak çoğunluğu büfelerden ibaret olan döner sektörünün sanayileşmesi kurumsal bir zemine oturması küresel marka olma sürecini de hızlandırmış olacaktır. Uluslararası Döner Federasyonu olarak döner sektörümüz sanayileşirken döner ustalarımıza da uluslararası ölçekte mesleki yeterlilik belgesi kazandırma çalışmalarımızda sonuca yaklaştı. Döner sektöründe hizmet veren döner ustalarımız nitelikli personellerden oluşup müşteri memnuniyetini sağlayacağı gibi kaliteli haksız rekabetten kurtulup haklı bir rekabet ortamında daha iyi kaliteli hizmet verme noktasında yarışan bir sektör olacaktır. Nitelikli personellerinden sanayisinden kurumsal altyapısından ve güçlü ekonomisi ile geleneksel dönerimiz bir dünya markası olma sürecinde güç kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Federasyondan eğitim ve destek garantisi"

Mercan, sözlerini şöyle tamamladı: "Federasyonumuzun bilhassa çok önemsemiş olduğu döner satış noktalarıyla döner üretim noktalarını birbirinden ayırma süreci kırsal kalkınmaya çok ciddi hizmet vereceği gibi gerek istihdam gerek ekonomik açıdan da ülkemize ciddi kazanım sağlayacaktır. Bu anlamda döner sektörüne büfe ve restoran işletmeciliğine girmeyi düşünen yatırımcılarımız artık eğitimlerini alabilecek muhatap federasyonları olduğunu bilmelerini istiyorum. Üretim kısmında yer alacak sanayici arkadaşlarımızın gerek iç piyasada gerekse dış piyasada pazarı olan bir sektöre yatırım yapacaklarını bilmelerini İsteyerek tüm sanayicilerimizi bu sektöre, geleneksel dönerimize yatırım yapmalarını önemle davet ediyorum".