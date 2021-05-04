Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemiden dolayı sektöre girmeyi düşünen yatırımcılardan franchising bedeli alınmamasının avantaj sağladığını anlatan Mercan, “Küçük işletmelerden oluşan döner sektörü şimdi kurumsal zincirlere dönüşüyor. Kiraların düşük seyretmesi de yatırımcıların elini güçlendirdi. Bir döner işletmesinin kurulumu 300-450 bin TL arasında. Bunun geri dönüşü yaklaşık iki yılda gerçekleşiyor. Kurumsal zincir yatırımı için 4.850 marka başvurusu var. Çoğu tescille sonuçlanan markaları görüyoruz. Sektörün sanayileşme süreci hızlandı” dedi.