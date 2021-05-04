Dondurma işleminin ürüne ciddi katma değer sağladığını belirten Bayizit, “Dağda yetişen kilogramı 5 liralık çileği, fabrikaya getirip temizleyip dondurduktan sonra yaklaşık 1,5-2 avroluk ürün hâline getirebiliyorsunuz. Dondurulmuş gıdada 150-200 milyon dolarlık ihracat var. 2023 hedefi 500 milyon dolar. İhracatın yüzde 60’ı AB’ye yapılıyor. Şili’ye çilek, Rusya’ya brokoli ve karnabahar satıldı. Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Asya-Pasifik'te yeni pazarlar bulduk. Dondurulmuş tane nar, portakal, limon ve şeftali bu ülkelere ciddi miktarda satılan ürünler hâline geldi” diye konuştu.
Gıdayı dondurup pahalıya sattık
04.05.2021 - 02:54 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dondurulmuş Gıda Sanayii Derneği Başkanı Murat Bayizit, sektörün Güney Amerika ve Uzak Doğu başta olmak üzere yeni pazarlara açıldığını söyledi.
Etiketler : dondurulmuş gıda,
787552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/787552.aspx
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