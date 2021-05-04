Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dondurma işleminin ürüne ciddi katma değer sağladığını belirten Bayizit, “Dağda yetişen kilogramı 5 liralık çileği, fabrikaya getirip temizleyip dondurduktan sonra yaklaşık 1,5-2 avroluk ürün hâline getirebiliyorsunuz. Dondurulmuş gıdada 150-200 milyon dolarlık ihracat var. 2023 hedefi 500 milyon dolar. İhracatın yüzde 60’ı AB’ye yapılıyor. Şili’ye çilek, Rusya’ya brokoli ve karnabahar satıldı. Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Asya-Pasifik'te yeni pazarlar bulduk. Dondurulmuş tane nar, portakal, limon ve şeftali bu ülkelere ciddi miktarda satılan ürünler hâline geldi” diye konuştu.