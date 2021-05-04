Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, annelere hediyelik için en çok mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik ürünlerinin tercih edildiğini aktararak, e-Ticaret’te yaşanacak yoğunluğu dikkate alarak herhangi bir tatsız sürprizle karşılaşmamak için hediyelik alacakların alışverişlerini erken yapması önerisinde bulundu. Kargo şirketleri de siparişlerin hızla verilmesinin gecikmeleri önleyeceği konusunda uyarırken MediaMarkt’ın araştırmasına göre her üç anneden ikisi hediye olarak elektronik ürün istiyor.
Anneye hediyeyi erken gönderin
04.05.2021 - 03:50 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu yıl Anneler Günü ‘tam kapanma’ya denk geldi. Annelerin hediyeleri de internetten alınıp gönderilecek.
Etiketler : anneler günü,anneler günü hediyesi,
787554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/787554.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER