Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, annelere hediyelik için en çok mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik ürünlerinin tercih edildiğini aktararak, e-Ticaret’te yaşanacak yoğunluğu dikkate alarak herhangi bir tatsız sürprizle karşılaşmamak için hediyelik alacakların alışverişlerini erken yapması önerisinde bulundu. Kargo şirketleri de siparişlerin hızla verilmesinin gecikmeleri önleyeceği konusunda uyarırken MediaMarkt’ın araştırmasına göre her üç anneden ikisi hediye olarak elektronik ürün istiyor.