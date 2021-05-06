Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

BluTV aboneleri, Discovery+ için ayrılan özel alanda Discovery Channel, TLC, DMAX, ID ve Discovery Science, Eurosport 1 ve Eurosport’in spor yayınlarını izleyebilecek. Discovery+ Donald Trump: A Faking It Special, Super Soul - Oprah, Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue, 90 Day Diaries, Amy Schumer Learns to Cook ve Lady Gucci gibi orijinal yapımların yanı sıra Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, Evliliğe 90 Gün ve Emlak Avcıları Türkiye gibi Discovery’nin dünya çapında beğeniyle takip edilen programlarını Türk izleyicilerle buluşturacak. Öte yandan BluTV'de yer alan yerli dizi ve belgeseller Orta Doğu ve Afrika’nın önde gelen online video izleme platformlarından biri olan Starzplay’de yayınlanmaya başladı.