Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar TL konsolide gelir elde etti. Kur hareketlerine rağmen aynı dönemde net kârını yıllık yüzde 105’lik artışla 1,36 milyar TL’ye çıkaran Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışla 1,3 milyar TL’ye yükseldi. Son 12 ayda net 2,2 milyon abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 50,6 milyona ulaştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yıla tahminlerden daha güçlü başladıklarını belirterek “Bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15,4 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz. Yatırımlarımızla, sabit ve mobil şebekelerimizin genişletilmesi ve iyileştirilmesine, kapasite artırmaya, dijital gündeme, veri merkezlerine ve 5G’ye geçişe odaklanacağız” dedi.

İNTERNET HIZINI ARTIRIYORUZ

Hedeflerinin, en iyi müşteri deneyimine ulaşmak olduğunu söyleyen Önal, şöyle konuştu: Abonelerimizi daha yüksek internet hızlarıyla buluşturmak için ocak ayında yeni giriş seviyesi paketlerimizi 12 Mbps’den 16 Mbps’ye çıkardık. Devam eden fiber dönüşüm projelerimiz kapsamında, birinci çeyrekte 600 binden fazla abonemizi ADSL’den fibere geçirdik. Fiber ağımızın uzunluğunu 336 bin kilometreye, hane halkı kapsamasını ise 27,1 milyona yükselttik. Türkiye’nin internet hızını artırmayı sürdüreceğiz. Nokia ile gerçekleştirdiğimiz 5G hız denemesinde 4.5Gbps üzeri hızlara ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdık. İstanbul Ticaret Odası ile yaptığımız iş birliği ile İstanbul’daki 430 bin KOBİ’nin dijital dönüşümü için önemli bir sorumluluk üstlendik. Yenilikçi dijital servislerimize rağbet artarken çevrim içi işlem kanallarımızdan yapılan TL yükleme ve fatura ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 71 arttı.