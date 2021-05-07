Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayı öncesi ete zam yapmayacaklarını açıklayan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili, Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemide artan maliyetlere karşın esnafın zam yapmadığını ve öncesinde verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.

Pandemiyle birlikte evde yemek yapmanın arttığına dikkat çeken Yardımcı, alınan yarım kilo kıymanın bile bu zor günlerde esnafa faydası olduğunun altını çizdi.

Sakatat ürünlerinin yanında ağırlıklı olarak kıyma ve kuşbaşı satışı yaptıklarını dile getiren Yardımcı, “Vatandaşların evde yemek yapma alışkanlığına geri dönmesi esnafa faydası oldu” dedi.

Ramazan ayından önce ete zam yapılmayacağının sözünü verdiklerini ve bunu tuttuklarının altını çizen Yardımcı, “O zaman da kıyma 60-65, kuşbaşı et 65-70 liraydı. Fiyatlar şimdi de aynı. Zam yapmadık. Bütün tavuğa da zam gelmedi. Tavukçular da sözünü tuttu. Biz sadece Antalya için değil, ülke çapında konuşup söz veriyoruz. En ucuzu piyasada yine et var. Yeme yüzde yüz zam geldi. 2020 başında 3 ile 5 lira arasında bir zam geldi. Biz fırsatçılık yapmadık” diye konuştu.

Eti kumaş gibi kalitesine göre değerlendiğini ifade eden Yardımcı, “Ramazan Bayramı’nda da zam olmayacak. Verdiğimiz sözü tuttuk. Ramazan ayının sonlarına geldik. Bazı illerde provokatörler olsa da ülke genelinde kasap esnafımız sözünü tuttu, teşekkür ediyoruz. Bizi eleştirenler oldu. Bizim kimsen korkumuz yok, halkımızın, esnafımızın, üreticimizin yanındayız” dedi.

Önlerinde zamla ilgili bir durumunun söz konusu olmadığına değinen Osman Yardımcı, “Kurban Bayramı’na da zaman var. Kurbana beslenen hayvanların özel bir beslemesi vardır. Kurbanlık hayvan iki senede etlik hayvan 8 ile 10 arasında yetişiyor. Ona göre bir fiyat belirlemesi oluyor” dedi.