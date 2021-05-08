Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şölen CEO’su Elif Çoban "Sahadaki stantlarla ve online kanallardan tüketicilerin yanındayız. Bayram döneminde sahada 4 bin 500 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Ürünün markasına, güvenilirliğine dikkat edilmeli. Ambalajsız, üreticisi bilinmeyen ürünlerden uzak durulmalı. Üzerinde kokolin veya kakao kaplı yazan ürünler gerçek çikolata değildir" dedi. Kent’i bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye’nin Genel Müdürü İhsan Karagöz da "35 bin satış noktasına bayram şekerlerimizi ulaştırdık. 6 bin 500 kişilik de istihdam oluşturduk. Türkiye’de hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi 1 kilo. Toplam tüketim ise 20 bin ton. Bu yıl da aynı rakamlara ulaşacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu. Hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazarı 300 milyon liralık büyüklüğe sahip. Bayram şekeri alışverişinin yüzde 42’sinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yüzde 22’sinin Marmara Bölgesi’nde ve yüzde 21’inin İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşeceği öngörülüyor.