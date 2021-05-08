Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin, bugün ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla birlikte hallerde hareketlilik zirve yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alan güney illerindeki hal esnafı; tır, kamyon ve kamyonetlere ürün yükleyerek sevkiyatlarını gerçekleştirdi. Ürün satın almak için hale gelen pazarcı esnafı da yoğunluk oluşturdu. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen "Pazarların 7 gün açık olması lazım. Cumartesi hepimiz için bir sınav. Süreci doğru yönetirsek, bayramdan önce de pazarlar tamamen açılacaktır" dedi. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz da "Sebze ve meyvelerin yüzde 40'ı pazarcılar tarafından vatandaşa sunuluyor. Semt pazarlarının kurulması yerinde bir karar" diye konuştu. İstanbul Halciler Derneği Başkan Yardımcısı Muhittin Baran ise "15 Mayıs'ta da halin açık olması için bayramın 1. günü üreticinin malını hasat etmesi gerekir. Dinî bayramlarda çalışmayı pek yeğlemeyiz. Bu nedenle pazarların açılması 12 Mayıs'a alınırsa olumlu yansıması olur" görüşünü dile getirdi. Hal esnafı da "Şehirlere 2-3 tır ürün gönderiyoruz. Pazarlar kapandığı zaman 1 tır gidiyordu. Yüzlerce ton sipariş aldık. Yaz mevsiminde sebze ve meyveyi depolama şansınız yok. Ürünlerin muhakkak tüketilmesi lazım" ifadelerini kullandı. Hallerin paketleme tesislerinde çalışan sayıları 5-6 kat arttı.

Bu arada sahada fiyatlar konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Geçen hafta domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, patates ve soğan gibi temel sebzelerin fiyatı, hallerde 30 kuruş ile 2 TL arasına kadar gerilemişti. Halciler ürünlerin ellerinde kaldığını, alıcı bulamadıkları için çürüdüğünü ve çöpe dökmek zorunda kaldıklarını söylemişti. Pazarlar açılınca ise fiyatları yukarı çektiler. Pazarcılar, halcilerin fırsatçılık yaptığını öne sürdü. Adıyaman Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Varol "2 TL'lik domatesi 5 TL’ye, 1,5 TL olan biberi 5-6 TL’ye çıkardılar. Bu fiyatlar düşmezse pazara çıkmayacağız. Yüksek fiyatlı ürünleri vatandaşa yedirmek istemiyoruz. Halkı düşündüğümüz için fahiş etiketten ürün almayacağız. Çözüm bekliyoruz" dedi.

BÜTÜN PAZARLAR BUGÜN AÇIK

Her il ve ilçede haftanın çeşitli günlerinde açılan pazarların tamamına yakını, bugün ve 15 Mayıs Cumartesi kurulacak. 10.00-17.00 arasında, yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın pazara gidebilecek. Denetimler yapılacak. Kontrolsüz giriş çıkış engellenecek. Tezgâhlar arası en az 3 metre olacak.