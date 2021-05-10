Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Kanal İstanbul önemini korurken, Hırvatistan’ın ikinci büyük limanı Zadar'a bir Ro-Ro hattı kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Zagreb Ticaret Müşavirliği ile Hırvatistan’ın Zadar Liman İdaresi arasında yapılan görüşmede, altyapının hazır hâle geldiği belirtildi. Söz konusu terminal konteyner ya da kargo terminali olarak da kullanılabilecek. Ayrıca limana 2 km mesafede OSB planlandığı ve buraya Türk firmalarının da gidebileceği aktarıldı. Zadar-Antalya arasında kurulacak hat, özellikle otomotiv ticareti için alternatif oluşturacak. Türkiye için avantaj sağlayacak hat ile kıtalar arası araç ve donanım parçaları nakliyesi yapılabilecek. Yerli ve millî otomobil TOGG banttan indikten sonra, aracın dünyaya açılmasında bu limanın önemli bir merkez olabileceği kaydediliyor. Yenin Ro-Ro hatları ile yük trafiğinin önemli bir kısmının denize kayması öngörülüyor. Böylece maliyetler azalırken, ticaret hacminin de artacağı belirtiliyor.