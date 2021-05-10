Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Tıpkı Dogecoin gibi köpek logosu bulunan SHIB coini çok kısa sürede %1000’den fazla artış gösterdi.

Ticaret hacmi bakımından sektörün en büyük ismi olan Binance, sabah saatlerinde SHIBA INU (SHIB) ile işlem yapılabileceğini duyurdu.

Binance’ten yapılan açıklamada, SHIB’in İnovasyon Alanı’nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi.

SHIB'ın, Binance'de yer alması sonrası işlemlerde bir yavaşlama ortaya çıktı.

Çok kısa bir süre sonra ise Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu.

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı.Binance Global'den yapılan açıklamada, "Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denirken, "Bir para çekme talebi gönderirseniz, bir kuyruğa eklenecektir, ancak bu sorun çözülene kadar işleme alınmayacaktır.

SHIB’e yoğun girişi sonrası Binance'de talep patlaması olduğu ve sorunların ortaya çıktığı tahmin ediliyor. SHIB’ın yakın gelecekte nasıl bir grafik çizeceği ise muamma…