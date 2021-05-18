Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Aralık 2018'de, ilk etapta 6-8 adetlik alım yapılacağını bildirmişti. Türkiye ile Filipinler arasında, satışa yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Ancak söz konusu satış, T129 ATAK helikopterinde bulunan motor gibi ABD üretimi parçalarla ilgili ihracat izninin beklenmesi sebebiyle bir süre hayata geçememişti. Hatta ABD, arada geçen süre zarfında Filipinler’e AH-64 Apache ve AH-1Z Viper tipi helikopterlerin satışını önermiş ancak Filipinler tarafından bu teklif kabul görmemişti. TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir; ABD’nin, Filipinler’e ATAK ihracatı gerçekleştirilmesi için gerekli ihracat izinlerini verdiğini açıkladı. Filipinler, ilk etapta 10 adetten az T129 ATAK helikopteri tedariki gerçekleştirecek olsa da program kapsamında opsiyonlar da bulunuyor. Öte yandan Pakistan ile Türkiye arasında imzalanan ve 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışını içeren 1.5 milyar dolar değerindeki sözleşme de ABD’nin ihraç iznini bekliyor.