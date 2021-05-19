Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcılar tarafından uzun vadede güvenli liman olarak görülüyor. 2021 itibariyle düşüş bandından kurtularak yükselişe geçen altın Mayıs ayı itibariyle zirvelere oynuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayından gram altının 600 liraya çıkacağı öngörüsünde bulunmuştu.

19 Mayıs 2021 ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, saat 09.20 itibarıyla 504,67 liradan alınırken 504, 74 liradan satılıyor. Gram altın son kapanışta ise 502,23 lirayı görmüştü. Çeyrek altın 809,00 alınırken, 828,00 liradan satılıyor. Son kapanışta ise çeyrek altın 825 lirayı görmüştü. Dünkü kapanışta 1.869,45 doları gören altının ons fiyatı ise 19 Mayıs 2021'de 1.872,10 dolardan alınırken 1.872,43 dolardan satılıyor.