Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayrak taşıyıcı şirket, özellikle 2000'den sonra yaptığı atılımlarla dünya çapında bilinen küresel bir marka hâline geldi. Hâlihazırda genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY; 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. Uçuş gerçekleşen ülkelerin 43'ü Avrupa'da, 22'si Uzak Doğu'da, 14'ü Orta Doğu'da, 39'u Afrika'da, 9'u Amerika'da bulunuyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma özelliği de taşıyan THY'nin; 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru, 627'si yönetici olmak üzere on binlerce çalışanı bulunuyor.

Bu arada THY, ses getirecek bir çalışmaya imza atıyor. 23 Mayıs'a kadar "tarihiforma.com" adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Millî Futbol Takımı’nı Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formaya yazılacak.